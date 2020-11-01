Владимир Зеленский назвал виновников кризиса с КСУ, фото: Today.ua

https://racurs.ua/n145897-agenty-vliyaniya-rf-i-oligarhi-zelenskiy-rasskazal-kogo-schitaet-vinovnikami-krizisa-s-ksu.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, считает, что за недавним скандальным решением Конституционного суда и другими атаками на антикоррупционную реформу стоят «российские марионетки» и некоторые украинские олигархи.

Зеленский заявил об этом в своей статье, опубликованной сегодня, 1 ноября, в издании Financial Times, сообщает издание «Европейская правда».

Лидеры этой кампании хорошо известны: это коалиция российских марионеток и некоторых влиятельных украинских олигархов, которые чувствуют угрозу от работы наших антикоррупционных учреждений, — убежден президент.

По его мнению, решение КСУ является частью систематических усилий, направленных на подрыв верховенства права в Украине, нивелирование достигнутого в борьбе с коррупцией прогресса и остановки евроатлантической интеграции нашего государства.

Зеленский напоминает, что до скандального решения КСУ относительно антикоррупционного законодательства было другое резонансное решение — о неконституционности назначения директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника.

Также он выражает опасения, что КСУ может отменить и другие реформы, такие как Высший антикоррупционный суд и закон о банковской деятельности (так называемый «антиколомойський закон»), поскольку уже есть представления «от пророссийских депутатов и других, поддерживаемых олигархами».

По мнению Зеленского, судей КСУ следует заменить «независимыми, уважаемыми юристами».

Мы также начинаем расследование в отношении людей, которые незаконно действовали в интересах хорошо известных влиятельных финансовых групп и внешних сил, чтобы разрушить наши антикоррупционные органы, — добавил он.



Также он сообщил, что дал поручение правительству разработать новый проект судебной реформы, направленной на реальное очищение судов. Кроме того, Зеленский призвал международных партнеров Украины продолжать поддерживать наше государство на пути реформ.

Напомним, Зеленский сегодня также заявил о «заговоре старых элит» против президента.