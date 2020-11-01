В Беларуси продолжаются массовые протесты, фото: «Наша Нива»

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Протесты в Беларуси, спровоцированные недавними президентскими выборами в этой стране, продолжаются уже почти три месяца. Наиболее активные протестные акции и самое большое количество задержанных силовиками приходятся на воскресенье.

Сегодня, 1 ноября, в Беларуси задержали более 250 человек. Соответствующий список опубликован на сайте правозащитного центра «Вясна».

Большинство задержаний активистов произошло в Минске, где проходил марш «Против террора», посвященный также памяти жертв сталинского террора в Беларуси.

Несмотря на противодействие со стороны силовиков, митингующим удалось пройти от метро «Парк Челюскинцев» до урочища Куропаты, где были расстреляны жертвы сталинских репрессий.

Кроме того, случаи задержаний зафиксированы в Гродно, Жодишках (Гродненская область), Могилеве и Осиповичах (Могилевская область).

В Беларуси 9 августа прошли президентские выборы, официальным победителем которых был объявлен Александра Лукашенко. Митингующие считают результаты выборов сфальсифицированными, а настоящим их победителем — оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую.

Напомним, сегодня в Минске силовики при разгоне митингующих стрелялив воздух и использовали свето-шумовые гранаты.