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В Беларуси продолжаются массовые протесты, фото: «Наша Нива»
Протесты в Беларуси — правозащитники назвали количество задержанных 1 ноября (ВИДЕО)https://racurs.ua/n145896-protesty-v-belarusi-pravozaschitniki-nazvali-kolichestvo-zaderjannyh-1-noyabrya-video.htmlРакурс
Протесты в Беларуси, спровоцированные недавними президентскими выборами в этой стране, продолжаются уже почти три месяца. Наиболее активные протестные акции и самое большое количество задержанных силовиками приходятся на воскресенье.
Сегодня, 1 ноября, в Беларуси задержали более 250 человек. Соответствующий список опубликован на сайте правозащитного центра «Вясна».
Большинство задержаний активистов произошло в Минске, где проходил марш «Против террора», посвященный также памяти жертв сталинского террора в Беларуси.
Несмотря на противодействие со стороны силовиков, митингующим удалось пройти от метро «Парк Челюскинцев» до урочища Куропаты, где были расстреляны жертвы сталинских репрессий.
Кроме того, случаи задержаний зафиксированы в Гродно, Жодишках (Гродненская область), Могилеве и Осиповичах (Могилевская область).
В Беларуси 9 августа прошли президентские выборы, официальным победителем которых был объявлен Александра Лукашенко. Митингующие считают результаты выборов сфальсифицированными, а настоящим их победителем — оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую.
Напомним, сегодня в Минске силовики при разгоне митингующих стрелялив воздух и использовали свето-шумовые гранаты.
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