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Ракурс
У Білорусі тривають масові протести, фото: «Наша Ніва»

Протести в Білорусі — правозахисники назвали кількість затриманих 1 листопада (ВІДЕО)

1 лис 2020, 20:52
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Протести в Білорусі, спровоковані нещодавніми президентськими виборами в цій країні, тривають вже майже три місяці. Найбільш активні протестні акції та найбільша кількість затриманих силовиками припадають на неділі.

Сьогодні, 1 листопада, в Білорусі затримали понад 250 осіб. Відповідний список опубліковано на сайті правозахисного центру «Вясна».

Більшість затримань активістів відбулося у Мінську, де відбувався марш «Проти терору», присвячений також вшануванню пам’яті жертв сталінського терору в Білорусі.

Попри протидію з боку силовиків, мітингувальникам вдалося пройти від метро «Парк Челюскінців» до урочища Куропати, де були розстріляні жертви сталінських репресій.

Крім того, випадки затримань зафіксовані у Гродно, Жодішках (Гродненська область), Могильові та Осиповичах (Могильовська область).

У Білорусі 9 серпня відбулися президентські вибори, офіційними переможцем яких було оголошено Олександра Лукашенка. Мітингувальники вважають результати виборів сфальсифікованими, а справжнім їх переможцем — опозиційного кандидата Світлану Тихановську.


Нагадаємо, сьогодні в Мінську силовики при розгоні мітингувальників стріляли в повітря та використовували світло-шумові гранати.


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