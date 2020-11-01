На 2 листопада щороку припадає Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів

https://racurs.ua/ua/n145895-2-lystopada-vidznachaut-mijnarodnyy-den-prypynennya-bezkarnosti-za-zlochyny-proty-jurnalistiv.html

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2 листопада у світі щороку відзначають Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів, запроваджений Генасамблеєю ООН у 2013 році.

Мета цього міжнародного дня — звернути увагу громадськості на важливість припинення безкарності за скоєння таких злочинів та спонукати уряди країн вживати заходів для боротьби з цією проблемою.

Православна церква 2 листопада вшановує пам’ять великомученика Артемія Антіохійського, який жив у IV столітті. Вважається, що його стратили у 362 році в роки правління римського імператора Юліана Відступника.

Згідно з церковним переказом, Артемій був воєначальником у часи імператора Костянтина Великого і за військові успіхи був назначений намісником Єгипту. Під час правління Юліана Відступника, котрий поновив переслідування християн у Римській імперії, Артемій виступив проти знущань над християнськими єпископами в Антіохії, за що був заарештований, підданий тортурам, а згодом страчений.

Прообразом Артемія Антіохійського вважається Флавій Артемій, який займав пост намісника Єгипту приблизно з 359 року.

У народі вважалося, що за погодою цього дня можна визначити, якою буде зима.

Народні прикмети: