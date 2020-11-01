Чоловік на Миколаївщини облив невідомою хімречовиною свою родину, фото: NeedPix

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Ракурс

На Миколаївщини 31-річний житель Новоодеського району, повернувшись додому у стані алкогольного сп’яніння, під час сварки облив невстановленою хімречовиною 33-річну жінку та двох її дітей — 15-річного сина та однорічну доньку.

Постраждалих госпіталізували з хімічними опіками. Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.

Інформація про цей інцидент надійшла до правоохоронців від медиків ввечері 31 жовтня. Зловмисника затримали, його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 15 і п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (замах на навмисне вбивство). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років.

Затриманому повідомлено підозру, невдовзі йому оберуть запобіжний захід. Пляшку, в якій містилася ця рідина, направили на експертизу.

Потерпілі перебувають на лікуванні.

Нагадаємо, на Чернігівщині на початку серпня затримали чоловіка, який заявив про зникнення сина в лісі, а згодом, після виявлення тіла дитини зі слідами насильницької смерті, зізнався у вчиненні вбивства.