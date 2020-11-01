Війна на Донбасі триває, фото: InfoResist

https://racurs.ua/ua/n145893-bezpilotnyk-boyovykiv-porushyv-peremyr-ya-na-donbasi.html

Ракурс

На Донбасі українські військові сьогодні, 1 листопада, зафіксували проліт ворожого безпілотника типу «Квадрокоптер».

Інцидент стався на Приазов’ї в районі населеного пункту Водяне. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Безпілотник перетнув лінію розмежування. Його було подавлено засобами радіоелектронної боротьби, що унеможливило подальше використання цього літального апарата.

Зазначається, що інших порушень досягнутих домовленостей щодо припинення вогню, зокрема обстрілів з боку противника, з початку доби не зафіксовано, ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.

Перемир’я на Донбасі було оголошене 27 липня. З того часу було зафіксовано низку випадків його порушення російсько-терористичними військами.

Нагадаємо, внаслідок здійсненого окупантами 29 жовтня обстрілу поблизу Волновахи загинули двоє українських військових — сержант Володимир Бондарюк та старший сержант Михайло Старостін.