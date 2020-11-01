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Ракурс
Война на Донбассе продолжается, фото: InfoResist

Беспилотник боевиков нарушил перемирие на Донбассе

1 ноя 2020, 19:16
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На Донбассе украинские военные сегодня, 1 ноября, зафиксировали пролет вражеского беспилотника типа «Квадрокоптер».

Инцидент произошел на Приазовье в районе населенного пункта Водяное. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).

Беспилотник пересек линию разграничения. Он был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным дальнейшее использование этого летательного аппарата.

Отмечается, что других нарушений достигнутых договоренностей о прекращении огня, в частности обстрелов со стороны противника, с начала суток не зафиксировано, ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.


Перемирие в Донбассе было объявлено 27 июля. С тех пор был зафиксирован ряд случаев его нарушения российско-террористическими войсками.

Напомним, в результате совершенного оккупантами 29 октября обстрела вблизи Волновахи погибли двое украинских военных — сержант Владимир Бондарюк и старший сержант Михаил Старостин.

Источник: Ракурс


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