Мужчина на Николаевщине облил неизвестной химвеществом свою семью, фото: Национальная полиция

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Ракурс

На Николаевщине 31-летний житель Новоодесского района, вернувшись домой в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры облил неустановленной химвеществом 33-летнюю женщину и двух ее детей — 15-летнего сына и годовалую дочь.

Пострадавших госпитализировали с химическими ожогами. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Информация об этом инциденте поступила к правоохранителям от медиков вечером 31 октября. Злоумышленника задержали, его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 15 и п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Задержанному сообщено подозрение, вскоре ему изберут меру пресечения. Бутылку, в которой содержалась эта жидкость, направили на экспертизу.

Пострадавшие находятся на лечении.

Напомним, на Черниговщине в начале августа задержали мужчину, который заявил о пропаже сына в лесу, а позже, после обнаружения тела ребенка со следами насильственной смерти, признался в совершении убийства.