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Ракурс
На 2 ноября ежегодно приходится Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, фото:

2 ноября отмечают Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов

1 ноя 2020, 20:35
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2 ноября в мире ежегодно отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, введенный Генассамблеей ООН в 2013 году.

Цель этого международного дня — обратить внимание общественности на важность прекращения безнаказанности за совершение таких преступлений и побудить правительства стран принимать меры для борьбы с этой проблемой.

Православная церковь 2 ноября чтит память великомученика Артемия Антиохийского, который жил в IV веке. Считается, что его казнили в 362 году во время правления римского императора Юлиана Отступника.

Согласно церковному преданию, Артемий был военачальником во времена императора Константина Великого и за военные успехи был назначен наместником Египта. Во время правления Юлиана Отступника, который возобновил преследование христиан в Римской империи, Артемий выступил против издевательств над христианскими епископами в Антиохии, за что был арестован, подвергнут пыткам, а затем казнен.

Прообразом Артемия Антиохийского считается Флавий Артемий, который занимал пост наместника Египта примерно с 359 года.


В народе считалось, что за погодой в этот день можно определить, какой будет зима.

Народные приметы:

  • холодная погода в этот день — к теплой зиме;
  • если на деревьях в этот день наблюдается иней — год будет неурожайным;
  • если снег выпал на сухую землю — вскоре потеплеет;
  • если волки громко воют у поселений — в ближайшие дни следует ожидать резкого похолодания.

Источник: Ракурс


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