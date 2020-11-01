2 ноября отмечают Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистовhttps://racurs.ua/n145895-2-noyabrya-otmechaut-mejdunarodnyy-den-prekrascheniya-beznakazannosti-za-prestupleniya-protiv.htmlРакурс
2 ноября в мире ежегодно отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, введенный Генассамблеей ООН в 2013 году.
Цель этого международного дня — обратить внимание общественности на важность прекращения безнаказанности за совершение таких преступлений и побудить правительства стран принимать меры для борьбы с этой проблемой.
Православная церковь 2 ноября чтит память великомученика Артемия Антиохийского, который жил в IV веке. Считается, что его казнили в 362 году во время правления римского императора Юлиана Отступника.
Согласно церковному преданию, Артемий был военачальником во времена императора Константина Великого и за военные успехи был назначен наместником Египта. Во время правления Юлиана Отступника, который возобновил преследование христиан в Римской империи, Артемий выступил против издевательств над христианскими епископами в Антиохии, за что был арестован, подвергнут пыткам, а затем казнен.
Прообразом Артемия Антиохийского считается Флавий Артемий, который занимал пост наместника Египта примерно с 359 года.
В народе считалось, что за погодой в этот день можно определить, какой будет зима.
Народные приметы:
- холодная погода в этот день — к теплой зиме;
- если на деревьях в этот день наблюдается иней — год будет неурожайным;
- если снег выпал на сухую землю — вскоре потеплеет;
- если волки громко воют у поселений — в ближайшие дни следует ожидать резкого похолодания.