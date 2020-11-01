Полицейский выстрелил в себя в теризбиркоме на Закарпатье

На Закарпатье полицейский стрелял в себя, фото: İnci Sözlük

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Ракурс

На Закарпатье выстрелил в себя 29-летний полицейский, который находился на суточном дежурстве в территориальной избирательной комиссии в городе Мукачево.

Инцидент произошел сегодня, 1 ноября, около 5.00. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Раненого правоохранителя прооперировали, угрозы его жизни нет.

С целью установления причин и обстоятельств инцидента проводится служебная проверка.

Полицейский охранял бюллетени, его после ранения обнаружил коллега, который пришел на пересменку, сообщает издание «Перший.com.ua» со ссылкой на информированные источники.

По информации издания, полицейский выстрелил себе в голову.

Местные выборы в Украине состоялись 25 ноября.

Напомним, в январе этого года в здании Центральной избирательной комиссии в Киеве застрелился 25-летний сотрудник Управления государственной охраны. Смертельный выстрел он осуществил себе в голову. Врачи скорой помощи, которая прибыли на место инцидента, спасти его жизнь не смогли.