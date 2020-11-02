Стрельбу посреди Ивано-Франковска устроил неизвестный. Фото: delo.ua

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Стрельбу в Ивано-Франковске устроил неизвестный мужчина. Вооруженный инцидент произошел 1 ноября около 20.40.

На улице Пулюя злоумышленник открыл огонь по прохожим и ранил двух мужчин. Один из раненых имел при себе травматический пистолет и начал отстреливаться. Ему удалось подстрелить нападавшего. Всех участников инцидента задержали патрульные полицейские. Трех человек с травмами госпитализировали. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Также вчера на улице Карпатской неизвестный ранил девушку из пистолета. Раненую госпитализировали. Правоохранители проверяют, причастен ли задержанный к этому инциденту.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и криминалисты. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, агитационная палатка в городе Бобровице Черниговской области сегодня стала причиной стрельбы. В результате инцидента ранения получил один человек.