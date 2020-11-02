Порошенко заспівав про гетьмана і розповів про двох різних Путіних, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n145904-poroshenko-zaspivav-pro-getmana-i-rozpoviv-pro-dvoh-riznyh-putinyh-video.html

Ракурс

Петро Порошенко, п’ятий президент України, дав незвичне інтерв’ю своєму колезі по партії «Європейська солідарність» Олексію Гончаренку.

Порошенка возили в автомобілі Києвом, а у якийсь час він помінявся місцями з інтерв’юером, аби показати «свої» місця столиці. Під час розмови екс-глава держави розповів деякі невідомі сторінки біографії та політичної кар'єри, а також дав різкі або неочікувані оцінки колегам-політикам.

Порошенко вважає, що Путін зразка 2004 року і Путін зразка 2014 року ― це дві абсолютно різні людини.

Світ не очікував на божевілля у вигляді відкриття вогню Росією проти України. Тоді він тримав слово, слухав співрозмовника, тоді він виходив з цивілізаційних принципів. В 2014 році ― це машина без почуттів, слово якого нічого не значить, яка з холодною душею віддає наказ на окупацію і вбивство. І ці ілюзії, що з Путіним можна хоч про щось домовитися, вони роблять погану послугу Зеленському і Україні, — розповів екс-президент.

Порошенко також відповів на звинувачення, які останнім часом лунають на його адресу щодо силового звільнення окупованих територій.

Армію 2014 року і 2020 року порівняти не можна. Хто вам зараз заважає? Ідіть і звільняйте. Вам не подобається «Мінськ»? Ідіть підписуйте «Будапешт». Вам не подобаються умови? Ідіть і робіть щось! Коли я був президентом, я наголошую, не було ні «Мінську», ні армії, нічого", — відповів Порошенко.

Згоду Зеленського на путінську формулу Штайнмайєра, а також те, що за півтора роки українська влада не підіймала питання миротворців ООН на Донбасі він назвав антиукраїнською позицією.

Наприкінці програми Порошенко заспівав дуетом з Гончаренком пісню «Ой, на полі та й женці жнуть», у якій йдеться і про гетьмана України Петра Сагайдачного. Його Порошенко вважає найвизначнішим очільником козацької держави разом із Мазепою, Виговським та Петром Скоропадським.