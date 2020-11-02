Порошенко спел о гетмане и рассказал о двух разных Путиных, скриншот видео

https://racurs.ua/n145904-poroshenko-spel-o-getmane-i-rasskazal-o-dvuh-raznyh-putinyh-video.html

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Петр Порошенко, пятый президент Украины, дал необычное интервью своему коллеге по партии «Европейская солидарность» Алексею Гончаренко.

Порошенко возили в автомобиле по Киеву, а в какое-то время он поменялся местами с интервьюером, чтобы показать «свои» места столицы. Во время разговора экс-глава государства рассказал о некоторых неизвестных страницах биографии и политической карьеры, а также дал резкие или неожиданные оценки коллегам-политикам.

Порошенко считает, что Путин образца 2004 года и Путин образца 2014 года — это два совершенно разных человека.

Мир не ожидал безумия в виде открытия огня Россией против Украины. Тогда он держал слово, слушал собеседника, тогда он выходил из цивилизационных принципов. В 2014 году — это машина без чувств, слово которого ничего не значит, он отдает приказ на оккупацию и убийство. И эти иллюзии, что с Путиным можно хоть чем-то договориться, они делают плохую услугу Зеленскому и Украине, — рассказал экс-президент.

Порошенко также ответил на обвинения, которые в последнее время звучат в его адрес по поводу силового освобождения оккупированных территорий.

Армию 2014 года и 2020 года сравнить нельзя. Кто вам сейчас мешает? Идите и освобождайте. Вам не нравится «Минск»? Идите подписывайте «Будапешт». Вам не нравятся условия? Идите и делайте что-нибудь! Когда я был президентом, я подчеркиваю, не было ни «Минска», ни армии, ничего, — ответил Порошенко.

Согласие Зеленского на путинскую формулу Штайнмайера, а также то, что за полтора года украинская власть не поднимала вопрос миротворцев ООН на Донбассе он назвал антиукраинской позицией.

В конце программы Порошенко спел дуэтом с Гончаренко песню «Ой, на полі женці жнуть», в которой говорится и о гетмане Украины Петре Сагайдачном. Его Порошенко считает самым выдающимся руководителем казацкого государства вместе с Мазепой, Выговским и Петром Скоропадским.