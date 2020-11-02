«Слуга народа» прогнозирует скорое назначение новых судей КСУ. Фото: КСУ

https://racurs.ua/n145903-slugi-prognoziruut-skoroe-naznachenie-novyh-sudey-ksu.html

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Новый состав Конституционного суда Украины можно будет сформировать к середине 2021 года, считают в Верховной Раде.

Такие прогнозы делают в провластной парламентской фракции «Слуга народа». Отмечают, что есть четкие определенные сроки в законе о КСУ. Об этом заявила представитель ВРУ в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря, 2 ноября передает «РБК-Украина».

Это легко посчитать, в законе о КСУ все сроки определены: и представление кандидатур и проведения конкурсов, это от трех до шести месяцев. Но следует иметь в виду, что, конечно же, COVID вносит коррективы, — заявила она.

Кроме того, в Офисе президента опровергли информацию об угрозах в сторону судей КСУ. На Банковой заявили, что судьи Конституционного суда обвиняя в угрозах офис Зеленского, пытаются уйти от ответственности.

Ранее об угрозах в свой адрес заявил судья КСУ Игорь Слиденко, но советник Зеленского Михаил Подоляк такую информацию назвал фейком.

Напомним, 30 октября глава Конституционного суда Александр Тупицкий созвал пресс-конференцию, на которой обвинил окружение Зеленского в атаке на КСУ и попытке конституционного переворота.