«Слуга народу» прогнозує швидке призначення нових суддів КСУ. Фото: КСУ

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Новий склад Конституційного суду України можна буде сформувати до середини 2021 року, вважають у Верховній Раді.

Такі прогнози роблять у провладній парламентській фракції «Слуга народу». Зазначають, що є чіткі визначені терміни в законі про КСУ. Про це заявила представник ВРУ в Конституційному суді України Ольга Совгиря, 2 листопада передає «РБК-Україна».

Це легко порахувати, у законі про КСУ всі терміни визначені: і подання кандидатур, і проведення конкурсів, це від трьох до шести місяців. Але слід мати на увазі, що, звичайно ж, COVID вносить корективи, — заявила вона.

Крім того, в Офісі президента спростували інформацію про погрози в бік суддів КСУ. На Банковій заявили, що судді Конституційного суду звинувачуючи в погрозах офіс Зеленського, намагаються піти від відповідальності.

Раніше про погрози на свою адресу заявив суддя КСУ Ігор Сліденко, але радник Зеленського Михайло Подоляк таку інформацію назвав фейком.

Нагадаємо, 30 жовтня очільник Конституційного суду Олександр Тупицький скликав прес-конференцію, на якій звинуватив оточення Зеленського в атаці на КСУ і спробі конституційного перевороту.