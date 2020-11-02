Глава ВООЗ пішов на самоізоляцію — деталі

https://racurs.ua/ua/n145907-glava-vooz-pishov-na-samoizolyaciu-detali.html

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Тедрос Гебреісус, очільник Всесвітньої організації охорони здоровʼя, самоізолювався після контакту з хворим на коронавірусну інфекцію.

Про це він повідомив 2 листопада у Twitter.

Я дізнався, що контактував із людиною, тест якої дав позитивний результат на COVID-19. Я здоровий, симптомів немає, проте перебуватиму на самоізоляції впродовж найближчих днів, відповідно до протоколу ВООЗ, і працюватиму з дому, — написав Гебреісус.

Раніше ВООЗ попередила, що контроль за пандемією коронавірусу може потребувати закриття другорядних підприємств, оскільки інфекція просочується до найбільш вразливих верств населення.

Перед цим ВООЗ дійшла висновку, що єдиний сертифікований препарат від коронавірусу «Ремдесивір» не збільшує шансів на виживання пацієнтів, не скорочує тривалість хвороби та не зменшує необхідність підключення до апарату штучної вентиляції легень.

Також зазначимо, що майже половина всього населення Словаччини за один день здала експрес-тести на COVID-19. Тест пройшли 2,58 млн осіб, з них позитивний результат виявили у майже 26 тис. Водночас у Британії стало відомо, що принц Вільям ще у квітні перехворів на коронавірусну інфекцію у важкій формі, але зберігав діагноз в таємниці. Загалом у Великій Британії за минулу добу кількість випадків захворювання на COVID-19 зросла на 23 тис. 254, загальна кількість інфікованих перетнула позначку в 1 млн осіб.

У Чехії за минулий тиждень від COVID-19 померло 1 тис. 174 особи — це найбільший у світі рівень смертності від коронавірусної інфекції в перерахунку на 100 тис. населення.

Німеччина запроваджує жорсткий карантин на тлі зростання випадків зараження коронавірусом. З 2 листопада в країні закриваються, зокрема, ресторани, бари, кінотеатри, розважальні заклади, фітнес-клуби, басейни, а також обмежується робота магазинів. Готелі під час карантину не зможуть приймати туристів, за винятком громадян в діловій поїздці. Жителям країни заборонено збиратися в компаніях більше десяти осіб в громадських місцях. Карантин в країні триватиме щонайменше до кінця осені.