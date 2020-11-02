Вовк обсуждал с Богданом и Портновым назначение Тупицкого главой КСУ — СМИ — Конституционный суд

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Назначение главой Конституционного суда Украины Александра Тупицкого обсуждал председатель Окружного админсуда Павел Вовк с экс-главой офиса Зеленского Андреем Богданом и неофициальным «куратором» судебной системы при Офисе президента Андреем Портновым.

Записями разговоров в кабинете Вовка располагает Национальное антикоррупционное бюро. Об этом 2 ноября сообщил в Фейсбук Юрий Бутусов.

На записях, которые являются частью уголовного дела о захвате власти судьями ОАСК, голоса, крайне похожие на Вовка, Богдана и Портнова обсуждают назначение Тупицкого председателем суда, а также задачи, которые он должен выполнить после назначения, — написал Бутусов.

Журналист напомнил, что Тупицкий был избран главой Конституционного суда в сентябре 2019 года. Судьей КСУ его избрали в 2013 году, когда Портнов работал замглавой Администрации президента Януковича.

В связи с международным резонансом, связанным с действиями Тупицкого и заявлением секретаря СНБО Алексея Данилова, что в действиях КСУ есть российский след и внешнее давление, предлагаю президенту Украины и Верховной Раде потребовать немедленного расследования всех материалов НАБУ, которые касаются порядка назначения Тупицкого главой КСУ, — написал Бутусов.

Напомним, 30 октября глава Конституционного суда Александр Тупицкий созвал пресс-конференцию, на которой обвинил окружение Зеленского в атаке на КСУ и попытке конституционного переворота.

27 октября Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. Речь идет о ст. 366−1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконном обогащении, электронном декларировании, полномочиях Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции. Отмененные КСУ нормы лежали в основе антикоррупционной реформы, которая является условием безвизового режима и поддержки западных партнеров.

29 октября Владимир Зеленский заверил, что система электронного декларирования будет работать несмотря на решение КСУ. 30 октября президент внес в Верховную Раду закон о перезагрузке Конституционного суда. Под зданием КСУ в Киеве прошли акции протеста против отмены антикоррупционной реформы. Участники митинга забросали суд дымовыми шашками и презервативами. 2 ноября КСУ решил поставить решетки на окна и двери первого этажа собственного здания.