Конституційну кризу у Раді долатимуть власним законом, а не проектом Зеленського, фото — Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n145910-konstytuciynu-kryzu-u-radi-dolatymut-vlasnym-zakonom-a-ne-proektom-zelenskogo.html

Ракурс

Рада прийме окремий законопроект, щоб врегулювати ситуацію з Конституційним судом України і організувати роботу антикорупційних органів.

Як зазначив спікер парламенту Дмитро Разумков на засіданні погоджувальної ради 2 листопада, сьогодні повинен бути зареєстрований законопроект, який відновить електронне декларування. Вирішення ситуації з роботою антикорупційних органів вже обговорили фракції уранці на закритих зборах.

Разумков вважає, що прийняття остаточного закону має бути консолідованим. Процедура повинна бути завершена до кінця пленарного тижня.

Спікер заявив, що рішення КСУ «призвело до серйозного дисбалансу у системі прийняття рішень». Тому новий законопроект відновлюватиме дію електронного декларування і ст. 366 КПК.

Буде надано два місяці на те, щоб вивчити та прийняти відповідне рішення щодо питань, які були підняті КСУ у своєму рішенні, — заявив Разумков.

Окремо на зборах керівників фракцій обговорили і можливість перезавантаження Конституційного суду. Цілком реальною може стати зміна кворуму в Конституційному суді, щоб заблокувати роботу чинному складу.

У Раді наразі вже є кілька інших законів, які також повертають норми по е-деклараціям (але без суддів).

Раніше перший заступник голови комітету з питань фінансів Ярослав Железняк опублікував текст нового законопроекту.

Увечері 2 листопада фракція «Слуга народу» проведе засідання фракції. На ньому обговорюватимуть законопроект президента Володимира Зеленського про звільнення суддів Конституційного суду України.

«Ракурс» повідомляв, що призначення главою Конституційного суду України Олександра Тупицького обговорював очільник Окружного адмінсуду Павло Вовк з екс-керівником офісу Зеленського Андрієм Богданом і неофіційними «куратором» судової системи при Офісі президента Андрієм Портновим.