Конституционный кризис в Раде будут решать собственным законом, а не проектом Зеленского (ДОКУМЕНТ)

https://racurs.ua/n145910-konstitucionnyy-krizis-v-rade-budut-reshat-sobstvennym-zakonom-a-ne-proektom-zelenskogo-dokument.html

Ракурс

Рада примет отдельный законопроект, чтобы урегулировать ситуацию с Конституционным судом Украины и организовать работу антикоррупционных органов.

Как отметил спикер парламента Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета 2 ноября, сегодня должны зарегистрировать законопроект, который восстановит электронное декларирование. Разрешение ситуации с работой антикоррупционных органов уже обсудили фракции утром на закрытом собрании.

Разумков считает, что принятие окончательного закона должно быть консолидированным. Процедура должна быть завершена до конца пленарной неделе.

Спикер заявил, что решение КСУ «привело к серьезному дисбалансу в системе принятия решений». Поэтому новый законопроект восстанавливает действие электронного декларирования и ст. 366 УПК.

Будет предоставлено два месяца на то, чтобы изучить и принять соответствующее решение по вопросам, которые были подняты КСУ в своем решении, — заявил Разумков.

Отдельно на собрании руководителей фракций обсудили и возможность перезагрузки Конституционного суда. Вполне реальным может стать изменение кворума в Конституционном суде, чтобы заблокировать работу действующему составу.

В Раде сейчас уже есть несколько других законов, которые также возвращают нормы по е-декларациям (но без судей).

Ранее первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов Ярослав Железняк опубликовал текст нового законопроекта.

Вечером 2 ноября фракция «Слуга народа» проведет заседание фракции. На нем обсудят законопроект президента Владимира Зеленского об увольнении судей Конституционного суда Украины.

«Ракурс» сообщал, что назначение главой Конституционного суда Украины Александра Тупицкого обсуждал глава Окружного админсуда Вовк с экс-руководителем офиса Зеленского Андреем Богданом и неофициальным «куратором» судебной системы при Офисе президента Андреем Портновым.