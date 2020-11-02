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Метро. Фото: pravda.com.ua

Метро Києва можуть знову закрити — названо умови

2 лис 2020, 14:43
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Коронавірусна хвороба COVID-19 може спровокувати повторне закриття метро у Києві.

Це може статися якщо столиця потрапить в червону зону карантину. Про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив в інтерв’ю порталу «Сегодня».

Якщо ми говоримо про червоний рівень епідемічної небезпеки, то там два пункти, які стосуються громадського транспорту. Перший — обмеження його роботи. Другий — заборона посадки на міжобласний і міжрегіональний транспорт, — пояснив Ляшко.

Також можуть заборонити маршрути, які їдуть з Києва.


Такий варіант не виключається, — зауважив головний санітарний лікар.

Нагадаємо, за минулу добу в столиці виявили ще 507 хворих. До лікарень міста минулої доби госпіталізували 38 пацієнтів, а інші лікуються вдома. Найбільше хворих виявили в Солом’янському, Голосіївському та Дніпровському районі — 89, 84 та 71 випадок.


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