Метро. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/n145927-metro-kieva-mogut-snova-zakryt-stali-izvestny-usloviya.html

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Коронавирусная болезнь COVID-19 может спровоцировать повторное закрытие метро в Киеве.

Это может произойти если столица попадет в красную зону карантина. Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в интервью «Сегодня».

Если мы говорим о красном уровне эпидемической опасности, то там два пункта, которые касаются общественного транспорта. Первый — ограничение его работы. Второй — запрет посадки на межобластной и межрегиональный транспорт, — сказал Ляшко.

Также могут запретить маршруты, которые едут из Киева.

Такой вариант не исключается, — отметил главный санитарный врач.

Напомним, за минувшие сутки в столице обнаружили еще 507 больных. В больницы города за прошедшие сутки госпитализировали 38 пациентов, а остальные лечатся дома. Больше всего больных обнаружили в Соломенском, Голосеевском и Днепровском районе — 89, 84 и 71 случай.