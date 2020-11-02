Более полутысячи больных обнаружили в Киеве за сутки. Фото: Виталий Кличко в Фейсбук

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Ракурс

Коронавирус в Киеве не отступает — за минувшие сутки в столице обнаружили еще 507 больных.

Заболели 267 женщин в возрасте от 18 до 83 лет и 88 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет. Также среди больных — 25 девочек от двух месяцев до 17 лет и 27 мальчиков от двух месяцев до 17 лет. Заболели, в частности, и 16 медиков. В больницы города за прошедшие сутки госпитализировали 38 пациентов, а остальные лечатся дома. Больше всего больных обнаружили в Соломенском, Голосеевском и Днепровском районе — 89, 84 и 71 случай. Об этом 2 ноября сообщил мэр Киеве Виталий Кличко в Telegram.

По информации мэра, в госпитализации нуждаются все больше пациентов. По состоянию на 2 ноября в столичных больницах находятся 1 тыс. 990 больных с коронавирусом. В тяжелом состоянии находятся 504 пациента, кислородную поддержку получают 784 человека. К аппаратам ИВЛ подключили 22 человек, а еще 401 пациент находится с подозрением на коронавирус.

Коронавирус вчера унес жизни 9 киевлян, а всего в столице зафиксировали 787 летальных исходов. Выздоровели 1 ноября 12 человек, а поправились с начала эпидемии 12 тыс. 924 жителя Киева. А всего в столице заболели 38 тыс. 745 человек.

Как рассказала пресс-секретарь Киевского городского головы Виталия Кличко Оксана Зиновьева во время онлайн-брифинга, в столице восемь школ закрыли на карантин из-за заражения коронавирусом учеников и педагогов. На дистанционном обучении находятся 449 классов в 133 киевских школах. Сейчас COVID-19 болеют 559 учеников и 567 педагогов.

Также закрыты на карантин девять детских садов столицы и 103 группы в почти сотне садов. Посещаемость детсадов сегодня — более 52%.

Напомним, городской голова Виталий Кличко заявил, что столичные власти пытаются удержать ситуацию с заболеваемостью коронавирусом, чтобы не объявлять строгий карантин.