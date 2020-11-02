Кличко назвав втрати бюджету Києва від пандемії і умови локдауну у столиці

Кличко назвав втрати бюджету Києва від пандемії і умови локдану у столиці

https://racurs.ua/ua/n145916-klychko-nazvav-vtraty-budjetu-kyieva-vid-pandemiyi-i-umovy-lokdanu-u-stolyci.html

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Віталій Кличко, мер Києва, назвав втрати бюджету столиці від пандемії коронавірусу.

Він повідомив, що запровадження обмежень зменшило надходження до бюджету міста. Відповідно до оцінок економістів КМДА, бюджет Києва до кінця 2020 року недоотримає приблизно п’ять мільярдів гривень. Із них більшу частину — три мільярди гривень — це податок на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Кличко заявив, що столична влада намагається втримати ситуацію із захворюваністю на коронавірус, аби не оголошувати суворий карантин.

Але він повідомив, що виходячи із того, як буде розвиватись ситуація, міська влада буде змушена виконувати рішення уряду, якщо той ухвалить рішення про суворі заходи.