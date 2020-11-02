Прояв шкірного симптому COVID-19 показали на фото

Ще один симптом COVID-19 виявили вчені. Фото: uniclinic.com.ua

https://racurs.ua/ua/n145914-proyav-shkirnogo-symptomu-covid-19-pokazaly-na-foto.html

Ракурс

Коронавірусна хвороба COVID-19 може спричиняти ураження шкіри, що нагадують ознаки обмороження.

Такі симптоми коронавірусу можуть спостерігатися у дітей та молодих людей. Іспанські вчені опитали 12 тис. осіб, у яких спостерігалися подібні ураження шкіри, в тому числі на пальцях ніг і рук. Коронавірус був підтверджений лише в однієї особи, у всіх інших COVID-19 лише підозрювали. Про це повідомляє Naked Science.

Крім того, дані по 990 випадках уражень шкіри із 39 країн опрацювали представники Міжнародної ліги дерматологічних товариств і Американської академії дерматології. Виявилося, що пошкодження шкіри на пальцях ніг часто зберігаються впродовж 15 днів, а іноді й 130−150 днів. При цьому ділянки ураження не сверблять та не завдають болю.

Також вчені відзначили, що, якщо подібні симптоми з’являються ближче до кінця хвороби, то тест на коронавірус не обов’язково буде позитивним, оскільки він спрацьовує тільки протягом перших декількох днів після появи симптомів.

Нагадаємо, британські та американські вчені провели дослідження на міні-органах, і дізналися, як саме коронавірусна хвороба COVID-19 впливає на легені.