Підвищення штрафів за відсутність масок анонсував Разумков

https://racurs.ua/ua/n145913-pidvyschennya-shtrafiv-na-vidsutnist-masok-anonsuvav-razumkov.html

Ракурс

Штрафи за відсутність масок можуть підвищити в Україні. Внесення відповідних змін до законодавства анонсував 2 листопада під час засідання погоджувальної парламентських фракцій Дмитро Разумков.

Закликаю усіх відповідально ставитися до хвороби… Саме масковий режим дозволяє зменшити загрозу, яку несе коронавірусна інфекція… Я отримав листа від міністра охорони здоров’я щодо законопроекту № 3891. Він пов’язаний зі збільшенням відповідальності за не носіння масок, — зазначив голова Верховної Ради.

Разумков також додав, що глава МОЗ Максим Степанов просив розглянути відповідний законопроект на цьому пленарному тижні. Також очільник Ради прокоментував питання перерозподілу коштів COVID-фонду.

Хочу звернутися до комітету з питань бюджету. Давайте відповідально ставитися до того, куди ми витрачаємо кошти COVID-фонду… Багато галузей потребують підтримки. Це і кіно, фото і театри… Але давайте розставляти пріоритети. У нас сьогодні є медики, вчителі, військовослужбовці на Сході держави, правоохоронці. Я впевнений, що Верховна Рада ухвалить рішення щодо правильного розподілу коштів, — заявив Разумков.

Нагадаємо, Кабмін на засіданні 28 жовтня схвалив проект постанови, яким дозволив використовувати бюджетні кошти із COVID-фонду на «реалізацію окремих періодів виробництва телевізійних серіалів патріотичного спрямування». У Мінкульті заявили, що це дасть можливість ефективніше використати 100 млн грн, виділених на створення «суспільно значущого аудіовізуального контенту та підтримку кіногалузі» в умовах коронакризи. Кошти мають бути використані до кінця поточного року.