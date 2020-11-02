Повышение штрафов за отсутствие масок анонсировал Разумков

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Ракурс

Штрафы за отсутствие масок могут повысить в Украине. Внесение соответствующих изменений в законодательство анонсировал 2 ноября во время заседания согласительного парламентских фракций Дмитрий Разумков.

Призываю всех ответственно относиться к болезни… Именно масочный режим позволяет уменьшить угрозу, которую несет коронавирусная инфекция… Я получил письмо от министра здравоохранения о законопроекте № 3891. Он связан с увеличением ответственности за отсутствие масок, — отметил председатель Верховной Рады.

Разумков также добавил, что глава Минздрава Максим Степанов просил рассмотреть соответствующий законопроект на этой пленарной неделе. Также глава Рады прокомментировал вопрос перераспределения средств COVID-фонда.

Хочу обратиться к комитету по вопросам бюджета. Давайте ответственно относиться к тому, на что мы тратим средства COVID-фонда… Многие отрасли нуждаются в поддержке. Это и кино, фото и театры… Но давайте расставлять приоритеты. У нас сегодня есть медики, учителя, военнослужащие на Востоке, правоохранители. Я уверен, что Верховная Рада примет решение и правильно распределит средства, — заявил Разумков.

Напомним, Кабмин на заседании 28 октября одобрил проект постановления, которым разрешил использовать бюджетные средства из COVID-фонда на «реализацию отдельных периодов производства телевизионных сериалов патриотического направления». В Минкульте заявили, что это даст возможность эффективнее использовать 100 млн грн, выделенных на создание «общественно значимого аудиовизуального контента и поддержку киноотрасли» в условиях коронакризиса. Средства должны быть использованы до конца текущего года.