Проявление кожного симптома COVID-19 показали на фото

Еще один симптом COVID-19 обнаружили ученые. Фото: uniclinic.com.ua

https://racurs.ua/n145914-proyavlenie-kojnogo-simptoma-covid-19-pokazali-na-foto.html

Ракурс

Коронавирусная болезнь COVID-19 может вызывать поражения кожи, напоминающие признаки обморожения.

Такие симптомы коронавируса могут наблюдаться у детей и молодых людей. Испанские ученые опросили 12 тыс. человек, у которых наблюдались подобные поражения кожи, в том числе на пальцах ног и рук. Коронавирус был подтвержден лишь у одного лица, у всех остальных COVID-19 лишь подозревали. Об этом сообщает Naked Science.

Кроме того, данные по 990 случаям поражений кожи из 39 стран обработали представители Международной лиги дерматологических обществ и Американской академии дерматологии. Оказалось, что повреждения кожи на пальцах ног часто сохраняются в течение 15 дней, а иногда и 130−150 дней. При этом участки поражения не чешутся и не причиняют боль.

Также ученые отметили, что, если подобные симптомы появляются ближе к концу болезни, то тест на коронавирус не обязательно будет положительным, поскольку он срабатывает только в течение первых нескольких дней после появления симптомов.

Напомним, британские и американские ученые провели исследование на мини-органах, и узнали, как именно коронавирусная болезнь COVID-19 влияет на легкие.