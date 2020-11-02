Кличко назвал потери бюджета Киева от пандемии и условия локдауна в столице

Кличко назвал потери бюджета Киева от пандемии и условия локдауна в столицеhttps://racurs.ua/n145916-klichko-nazval-poteri-budjeta-kieva-ot-pandemii-i-usloviya-lokdauna-v-stolice.htmlРакурс
Виталий Кличко, мэр Киева, назвал потери бюджета столицы от пандемии коронавируса.
Он сообщил, что введение ограничений уменьшило поступления в бюджет города. Согласно оценкам экономистов КГГА, бюджет Киева до конца 2020 года недополучит примерно пять миллиардов гривен. Из них большая часть — три миллиарда гривен — это налог на доходы физических лиц.
Кличко заявил, что столичная власть пытается удержать ситуацию с заболеваемостью коронавирусом, чтобы не объявлять строгий карантин.
Мэр сообщил, что исходя из того, как будет развиваться ситуация, городская власть будет вынуждена выполнять решение правительства, если оно примет решение о суровых мерах.
Введение карантина в столице будет крайней мерой! Это принципиальная позиция городской власти. Пользуйтесь общественным транспортом только в случае реальной необходимости — когда едете на работу, учебу или по делам. Не идите в места большого скопления людей. Придерживайтесь социальной дистанции и носите маски. Иначе никаких коек не хватит, если вирус будет распространяться такими темпами. Не хотим карантина? Тогда надо быть осторожными! — заявил Кличко.