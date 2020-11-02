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Ракурс
Кличко назвал потери бюджета Киева от пандемии и условия локдауна в столице, скриншот видео

Кличко назвал потери бюджета Киева от пандемии и условия локдауна в столице

2 ноя 2020, 12:36
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Виталий Кличко, мэр Киева, назвал потери бюджета столицы от пандемии коронавируса.

Он сообщил, что введение ограничений уменьшило поступления в бюджет города. Согласно оценкам экономистов КГГА, бюджет Киева до конца 2020 года недополучит примерно пять миллиардов гривен. Из них большая часть — три миллиарда гривен — это налог на доходы физических лиц.

Кличко заявил, что столичная власть пытается удержать ситуацию с заболеваемостью коронавирусом, чтобы не объявлять строгий карантин.

Мэр сообщил, что исходя из того, как будет развиваться ситуация, городская власть будет вынуждена выполнять решение правительства, если оно примет решение о суровых мерах.


Введение карантина в столице будет крайней мерой! Это принципиальная позиция городской власти. Пользуйтесь общественным транспортом только в случае реальной необходимости — когда едете на работу, учебу или по делам. Не идите в места большого скопления людей. Придерживайтесь социальной дистанции и носите маски. Иначе никаких коек не хватит, если вирус будет распространяться такими темпами. Не хотим карантина? Тогда надо быть осторожными! — заявил Кличко.

Источник: Ракурс


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