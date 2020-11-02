Кличко назвал потери бюджета Киева от пандемии и условия локдауна в столице, скриншот видео

https://racurs.ua/n145916-klichko-nazval-poteri-budjeta-kieva-ot-pandemii-i-usloviya-lokdauna-v-stolice.html

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Виталий Кличко, мэр Киева, назвал потери бюджета столицы от пандемии коронавируса.

Он сообщил, что введение ограничений уменьшило поступления в бюджет города. Согласно оценкам экономистов КГГА, бюджет Киева до конца 2020 года недополучит примерно пять миллиардов гривен. Из них большая часть — три миллиарда гривен — это налог на доходы физических лиц.

Кличко заявил, что столичная власть пытается удержать ситуацию с заболеваемостью коронавирусом, чтобы не объявлять строгий карантин.

Мэр сообщил, что исходя из того, как будет развиваться ситуация, городская власть будет вынуждена выполнять решение правительства, если оно примет решение о суровых мерах.