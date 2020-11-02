Конституционный суд в турборежиме рассматривает рынок земли

https://racurs.ua/n145917-konstitucionnyy-sud-v-turborejime-rassmatrivaet-rynok-zemli.html

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Конституционный суд Украины сегодня, 2 ноября, изменил свою повестку дня и вместо проведения общего собрания судей перешел к рассмотрению дела, которое касается рынка земли. По словам первого заместителя спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, КСУ изменил повестку дня с нарушением процедур.

Об этом Стефанчук заявил на заседании согласительного совета парламентских фракций в понедельник.

Довожу до вашего сведения, что в 11.00 сегодня было отменено общее собрание судей. И был с нарушением всех процедур изменен порядок дня работы КСУ. В 12.00 начнется пленарное заседание Палаты КСУ, которая продолжит рассмотрение дела о конституционном представлении 46 нардепов об официальном толковании положений первого предложения ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 14 Конституции Украины. Это касается толкования по земле, — сказал Стефанчук.

По его словам, нужно искать выход из этой ситуации.

Напомним, в сентябре Конституционный суд отложил рассмотрение представления депутатов о конституционности закона, открывающего рынок земли. 46 нардепов из «Батькивщины», «Доверия» и «За будущее» просили КСУ уточнить ст. 13 Конституции, в которой указано, что «земля, ее недра, атмосферный воздух… являются объектами права собственности украинского народа» и ч. 1 ст. 14 — «земля является основным природным богатством, находящимся под особой охраной государства».

КСУ ранее сегодня обнародовал на своем сайте официальное сообщение об отмене собрания судей, запланированных на 2 ноября. Согласно закону о КСУ, собрание судей Конституционного суда решает вопросы, которые непосредственно не связаны с осуществлением конституционного производства и не относятся к вопросам, которые решает КСУ на своих заседаниях. Собрание судей КСУ является полномочным при условии присутствия на них не менее двух третей от общего состава суда.

Также сегодня стало известно, что завтра КСУ может рассмотреть закон о языке. 7 июля КСУ начал рассмотрение представления 51 народного депутата о соответствии Конституции закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Авторы представления утверждают, что этот закон направлен на дискриминацию русского и других языков нацменьшинств.