Понад півтисячі хворих виявили в Києві за добу. Фото: Віталій Кличко у Фейсбук

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Коронавірус у Києві не відступає — за минулу добу в столиці виявили ще 507 хворих.

Захворіли 267 жінок віком від 18 до 83 років та 88 чоловіків віком від 19 до 90 рокiв. Також серед хворих — 25 дівчаток від двох місяців до 17 років та 27 хлопчиків від двох місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, і 16 медиків. До лікарень міста минулої доби госпіталізували 38 пацієнтів, а інші лікуються вдома. Найбільше хворих виявили в Солом’янському, Голосіївському та Дніпровському районі — 89, 84 та 71 випадок. Про це 2 листопада повідомив міський голова Києві Віталій Кличко у Telegram.

За інформацією мера, госпіталізації потребують все більше пацієнтів. Станом на 2 листопада в столичних лікарнях перебувають 1 тис. 990 хворих із коронавірусом. У важкому стані перебувають 504 пацієнти, кисневу підтримку отримують 784 людини. До апаратів ШВЛ підключили 22 осіб, а ще 401 пацієнт перебуває з підозрою на коронавірус.

Коронавірус вчора забрав життя 9 киян, а загалом в столиці зафіксували 787 летальних випадків. Одужали 1 листопада 12 людей, а видужали з початку епідемії 12 тис. 924 мешканці Києва. А загалом в столиці захворіли 38 тис. 745 осіб.

Як розповіла речниця Київського міського голови Віталія Кличка Оксана Зінов'єва під час онлайн-брифінгу, в столиці вісім шкіл закрили на карантин через зараження коронавірусом учнів та педагогів. На дистанційному навчанні перебувають 449 класів у 133 київських школах. Наразі COVID-19 хворіють 559 учнів та 567 педагогів.

Також закриті на карантин дев’ять дитячих садочків столиці та 103 групи в майже сотні садків. Відвідуваність дитсадків сьогодні — понад 52%.

Нагадаємо, міський голова Віталій Кличко заявив, що столична влада намагається втримати ситуацію із захворюваністю на коронавірус, аби не оголошувати суворий карантин.