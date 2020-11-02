Антикорупційний суд «злив» першу справу про брехню у декларації після рішення КСУ

Справа Бриля. Фото: Запорожский центр расследований

https://racurs.ua/ua/n145948-antykorupciynyy-sud-zlyv-pershu-spravu-pro-brehnu-u-deklaraciyi-pislya-rishennya-ksu.html

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Скандальне рішення КСУ про скасування відповідальності за невнесення майна у декларацію набуло чинності. У зв’язку з цим Антикорупційний суд закрив справу проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля, який приховав статки у декларації.

Бриль «забув» задекларувати чотири «Мерседеси» і один «Ленд Ровер». Про це повідомила прес-служба Центру протидії корупції.

Колишній очільник Запорізької ОДА не вказав у декларації два паркувальних місця для катерів у Криму, квартири та земельні ділянки. Також відомо, що екс-голова ОДА кілька разів на рік відпочивав за кордоном в елітних готелях.

Як відомо, у 2016 році Бриль єдиний з усіх губернаторів не подав електронну декларацію. Цей вчинок він пояснив наказом СБУ. У 2019 році детективи НАБУ повідомили Брилю про підозру через неподання декларації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський, президент України, вважає, що за нещодавнім скандальним рішенням Конституційного суду та іншими атаками на антикорупційну реформу стоять «російські маріонетки» та певні українські олігархи.