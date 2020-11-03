Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні триває епідемія коронавірусу
Коронавірус в Україні встановив новий сумний рекорд (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n145956-koronavirus-v-ukrayini-vstanovyv-novyy-sumnyy-rekord-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 2 листопада, епідемія коронавірусної хвороби COVID-19 встановила новий сумний рекорд — 8 тис. 899 зафіксованих нових випадків.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Серед нових випадків захворювання 346 дітей та 401 медпрацівник.
Найбільше нових випадків COVID-19 за добу виявили у таких регіонах України:
- Києві — 789 випадків;
- Харківській області — 712 випадків;
- Хмельницькій області — 506 випадків;
- Донецькій області — 496 випадків;
- Житомирській області — 470 випадків.
Госпіталізували за останню добу 1 тис. 207 осіб, одужали — 5,1 тис. пацієнтів.
Коронавірус за останню добу забрав життя 157 осіб.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- захворіли — 411 тис. 93 особи;
- одужали 168 тис. 868 пацієнтів;
- померли 7 тис. 532 хворих.
Нагадаємо, Закарпатська ОДА нещодавно повідомила про вичерпання вільних місць у COVID-лікарнях.
Читайте також
.
Беззаконне волевиявлення: критичні нотатки на шпальтах ініціативи «порадитися з народом»
Податковий рекет: з українки намагаються вибити неіснуючий борг двадцятирічної давності
Сильна слабкість і туман у голові: норма чи ускладнення коронавірусної інфекції
Неоцінена мужність та право на необхідну оборону
Загрузка...