В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n145956-koronavirus-v-ukrayini-vstanovyv-novyy-sumnyy-rekord-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 2 листопада, епідемія коронавірусної хвороби COVID-19 встановила новий сумний рекорд — 8 тис. 899 зафіксованих нових випадків.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Серед нових випадків захворювання 346 дітей та 401 медпрацівник.

Найбільше нових випадків COVID-19 за добу виявили у таких регіонах України:

Києві — 789 випадків;

Харківській області — 712 випадків;

Хмельницькій області — 506 випадків;

Донецькій області — 496 випадків;

Житомирській області — 470 випадків.

Госпіталізували за останню добу 1 тис. 207 осіб, одужали — 5,1 тис. пацієнтів.

Коронавірус за останню добу забрав життя 157 осіб.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

захворіли — 411 тис. 93 особи;

одужали 168 тис. 868 пацієнтів;

померли 7 тис. 532 хворих.

Нагадаємо, Закарпатська ОДА нещодавно повідомила про вичерпання вільних місць у COVID-лікарнях.