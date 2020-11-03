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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу

Коронавірус в Україні встановив новий сумний рекорд (ІНФОГРАФІКА)

3 лис 2020, 09:35
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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 2 листопада, епідемія коронавірусної хвороби COVID-19 встановила новий сумний рекорд — 8 тис. 899 зафіксованих нових випадків.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Серед нових випадків захворювання 346 дітей та 401 медпрацівник.

Найбільше нових випадків COVID-19 за добу виявили у таких регіонах України:

  • Києві — 789 випадків;
  • Харківській області — 712 випадків;
  • Хмельницькій області — 506 випадків;
  • Донецькій області — 496 випадків;
  • Житомирській області — 470 випадків.

Госпіталізували за останню добу 1 тис. 207 осіб, одужали — 5,1 тис. пацієнтів.

Коронавірус за останню добу забрав життя 157 осіб.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

  • захворіли — 411 тис. 93 особи;
  • одужали 168 тис. 868 пацієнтів;
  • померли 7 тис. 532 хворих.

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО


Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Нагадаємо, Закарпатська ОДА нещодавно повідомила про вичерпання вільних місць у COVID-лікарнях.

Джерело: Ракурс


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