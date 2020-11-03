Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В голови КСУ ЗМІ знайшли нерухомість на мільйони доларів, фото — ФБ Н.Седлецька

В голови КСУ знайшли оформлену на родичів нерухомість на мільйони доларів (ФОТО)

3 лис 2020, 09:28
999

В голови Конституційного суду України Олександра Тупицького журналісти виявили кілька об'єктів елітної нерухомості.

Крім незадекларованого будинку в окупованого Криму, «Схеми» помітили квартири та будинки в Києві, якими Тупицький користується, але вони записані на його матір і тещу.

Зокрема, йдеться про чотирикімнатну квартиру у ЖК «Новопечерські Липки» і маєток із басейном під Києвом.

В голови КСУ ЗМІ знайшли нерухомість на мільйони доларів, фото — ФБ Н.Седлецька

Після того, як у травні 2013 року Тупицького перевели з регіонів у Київ та призначили суддею Конституційного суду, у вересні того ж року його родина придбала тут квартиру площею 216 кв. м, а згодом докупила ще два машиномісця там.

Середня вартість квадратного метру у цьому ЖК станом на 2013 рік становила 2,9 тис. дол., тобто квартира такою площею вартувала понад 600 тис. дол. Це майно записали на матір судді, 73-річну Галину Тупицьку. «Схеми» встановили, до цього вона працювала у сільськогосподарському підприємстві «Біле озеро» у Черкаській області.

В голови КСУ ЗМІ знайшли нерухомість на мільйони доларів, фото — ФБ Н.Седлецька

Крім того, у родини голови Конституційного суду ще є великий маєток у Василькові — будинок площею 211 кв. м та земельні ділянки загальною площею 23 сотки були придбані у серпні 2018 року.

Це майно оформлене на тещу Олександра Тупицького — Ларису Колпаченко.

Сам суддя оформив на себе ще 7,5 соток землі у Василькові, які і вніс в декларацію.

За даними журналістів «Схем», тривалий час теща Тупицького — Лариса Колпаченко працювала в аптеці у Донецьку.

Якщо подивитися на територію згори, то видно, що між земельною ділянкою Тупицького та ділянками, оформленими на Колпаченко, немає паркану. Це одна спільна територія — на якій стоїть великий маєток та декілька додаткових споруд, також тут розташований басейн та невеликий ставок.


В голови КСУ ЗМІ знайшли нерухомість на мільйони доларів, фото — ФБ Н.Седлецька

Журналісти побачили на подвір’ї припарковане авто білого кольору, схоже на BMW X6. Саме таке авто має дружина Тупицького — Ольга Тупицька, відповідно до декларації судді. Біля будинку журналісти побачили чорну Toyota Camry на номерах-прикриття. Саме такі авто закуплені і поставлені на баланс Конституційного суду, щоб возити суддів КСУ.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів