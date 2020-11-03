В голови КСУ ЗМІ знайшли нерухомість на мільйони доларів, фото — ФБ Н.Седлецька

https://racurs.ua/ua/n145955-v-golovy-ksu-znayshly-oformlenu-na-rodychiv-neruhomist-na-milyony-dolariv-foto.html

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В голови Конституційного суду України Олександра Тупицького журналісти виявили кілька об'єктів елітної нерухомості.

Крім незадекларованого будинку в окупованого Криму, «Схеми» помітили квартири та будинки в Києві, якими Тупицький користується, але вони записані на його матір і тещу.

Зокрема, йдеться про чотирикімнатну квартиру у ЖК «Новопечерські Липки» і маєток із басейном під Києвом.

Після того, як у травні 2013 року Тупицького перевели з регіонів у Київ та призначили суддею Конституційного суду, у вересні того ж року його родина придбала тут квартиру площею 216 кв. м, а згодом докупила ще два машиномісця там.

Середня вартість квадратного метру у цьому ЖК станом на 2013 рік становила 2,9 тис. дол., тобто квартира такою площею вартувала понад 600 тис. дол. Це майно записали на матір судді, 73-річну Галину Тупицьку. «Схеми» встановили, до цього вона працювала у сільськогосподарському підприємстві «Біле озеро» у Черкаській області.

Крім того, у родини голови Конституційного суду ще є великий маєток у Василькові — будинок площею 211 кв. м та земельні ділянки загальною площею 23 сотки були придбані у серпні 2018 року.

Це майно оформлене на тещу Олександра Тупицького — Ларису Колпаченко.

Сам суддя оформив на себе ще 7,5 соток землі у Василькові, які і вніс в декларацію.

За даними журналістів «Схем», тривалий час теща Тупицького — Лариса Колпаченко працювала в аптеці у Донецьку.

Якщо подивитися на територію згори, то видно, що між земельною ділянкою Тупицького та ділянками, оформленими на Колпаченко, немає паркану. Це одна спільна територія — на якій стоїть великий маєток та декілька додаткових споруд, також тут розташований басейн та невеликий ставок.

Журналісти побачили на подвір’ї припарковане авто білого кольору, схоже на BMW X6. Саме таке авто має дружина Тупицького — Ольга Тупицька, відповідно до декларації судді. Біля будинку журналісти побачили чорну Toyota Camry на номерах-прикриття. Саме такі авто закуплені і поставлені на баланс Конституційного суду, щоб возити суддів КСУ.