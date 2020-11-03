У главы КСУ нашли оформленную на родственников недвижимость на миллионы долларов, фото — ФБ Н.Седлецкая

https://racurs.ua/n145955-u-glavy-ksu-nashli-oformlennuu-na-rodstvennikov-nedvijimost-na-milliony-dollarov-foto.html

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У главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого журналисты обнаружили несколько объектов элитной недвижимости.

Кроме незадекларированного дома в оккупированном Крыму, «Схемы» заметили квартиры и дома в Киеве, которыми Тупицкий пользуется, но они записаны на его мать и тещу.

В частности, речь идет о четырехкомнатной квартире в ЖК «Новопечерские Липки» и имение с бассейном под Киевом.

После того, как в мае 2013 года Тупицкого перевели из регионов в Киев и назначили судьей Конституционного суда, в сентябре того же года его семья приобрела здесь квартиру площадью 216 кв. м, а затем докупила еще два машиноместа.

Средняя стоимость квадратного метра в этом ЖК по состоянию на 2013 год составляла 2,9 тыс. долл., то есть квартира такой площади стоила более 600 тыс. долл. Это имущество записали на мать судьи, 73-летнюю Галину Тупицкуюо. «Схемы» установили, до этого она работала в сельскохозяйственном предприятии «Белое озеро» в Черкасской области.

Кроме того, у семьи главы Конституционного суда есть еще большое имение в Василькове — дом площадью 211 кв. м и земельные участки общей площадью 23 сотки были приобретены в августе 2018 года.

Это имущество оформлено на тещу Александра Тупицкого — Ларису Колпаченко. Сам судья оформил на себя еще 7,5 соток земли в Василькове, которые и внес в декларацию.

По данным журналистов «Схем», длительное время теща Тупицкого — Лариса Колпаченко работала в аптеке в Донецке.

Если посмотреть на территорию сверху, то видно, что между земельным участком Тупицкого и участками, оформленными на Колпаченко, нет забора. Это одна общая территория, на которой стоит большое имение и несколько дополнительных сооружений, также здесь расположен бассейн и небольшой пруд.

Журналисты увидели во дворе припаркованное авто белого цвета, похожее на BMW X6. Именно такое авто есть в деклариции жены Тупицкого — судьи Ольги Тупицкой. Возле дома журналисты увидели черную Toyota Camry на номерах-прикрытия. Именно такие авто закуплены и поставлены на баланс Конституционного суда, чтобы возить судей КСУ.