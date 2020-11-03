Вечером 2 ноября в Вене произошла стрельба, фото: BBC

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Ракурс

Теракт в Вене произошел вечером 2 ноября.

Начиная с 20.00 по местному времени стрельба была зафиксирована в шести местах столицы Австрии. Об этом сообщается на странице венской полиции в Твиттере.

Террориста застрелили правоохранители, в полиции не исключают, что вооруженных винтовками нападающих могло быть несколько.

В результате теракта погибли по меньшей мере четыре человека — нападавший и трое мирных жителей (две женщины и мужчина).

15 человек тяжело ранены, среди них — офицер полиции Вены.

В МВД Австрии нападавшего считают «исламистским террористом», сообщает агентство Reuters.

Вчера вечером мы подверглись нападению по крайней мере одного исламистского террориста, — заявил сегодня, 3 ноября, министр внутренних дел Австрии Карл Негаммер.

Для школьников городские власти признали эту ситуацию уважительной причиной, чтобы, по желанию, остаться дома 3 ноября. Также будут закрыты все еврейские школы, синагоги, а также кошерные рестораны и другие связанные с еврейской общиной города заведения.

В полиции отмечают, что убитый террорист был вооружен пистолетами и автоматом. Сначала считалось, что на нем также был жилет со взрывчаткой, однако впоследствии оказалось, что это муляж.

Квартиру террориста уже обыскали правоохранители.

Один из случаев стрельбы произошел возле синагоги в центре Вены. Лидер еврейской общины Оскар Дойч в Твиттере заявил, что пока не известно, была ли целью нападения именно синагога, поскольку на тот момент она уже была закрыта.

Руководство институтов Евросоюза уже осудило этот теракт и выразило поддержку народу и правительству Австрии. В частности, глава Европейского совета Шарль Мишель в Твиттере назвал события в Вене «трусливым терактом, направленным против человеческих жизней и человеческих ценностей».

Также на теракт в Вене отреагировал Эманнуэль Макрона — президент Франции, которая также недавно подверглась нападению террористов.

После Франции подверглась нападению дружественная страна. Это наша Европа. Наши враги должны знать, с кем имеют дело. Мы ни от чего не откажемся, — подчеркнул Макрон.



Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Твиттере выразил соболезнования пострадавшим и слова поддержки Австрии.