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Ракурс
Теракт возле синагоги. Фото: Reuters

Теракт возле синагоги устроили в Австрии — есть погибшие (ФОТО)

2 ноя 2020, 22:56
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Теракт возле синагоги устроили неизвестные в самом центре Вены, столицы Австрии. В понедельник вечером, 2 ноября, возле синагоги произошла стрельба. В результате инцидента ранения получил полицейский.

На месте стрельбы работают правоохранители. Об этом сообщает Reuters.


Преступник, совершивший выстрелы, смог убежать. Его объявили в розыск. Впоследствии он был найден мертвым — он взорвал себя. Израильская религиозная община в Австрии призвала еврейских граждан оставаться дома из-за провокации и избегать общественного транспорта и общественных мест.

Полиция на месте теракта. Фото: ReutersВ Министерстве внутренних дел заявили, что один человек погиб. Нападающий взорвал себя, но он мог иметь сообщников, которые, вероятно, скрываются.

Полиция Австрии. Фото: ReutersНапомним, ранее мы сообщали, что нападения во Франции вспыхивают один за другим в различных городах Франции. Еще два инцидента произошли в Лионе и пригороде Парижа Сартрувиле. Во всех случаях нападающими оказывались представители мусульманского сообщества. В качестве оружия все террористы использовали нож.

Источник: Ракурс


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