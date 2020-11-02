Теракт возле синагоги. Фото: Reuters

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Ракурс

Теракт возле синагоги устроили неизвестные в самом центре Вены, столицы Австрии. В понедельник вечером, 2 ноября, возле синагоги произошла стрельба. В результате инцидента ранения получил полицейский.

На месте стрельбы работают правоохранители. Об этом сообщает Reuters.

Преступник, совершивший выстрелы, смог убежать. Его объявили в розыск. Впоследствии он был найден мертвым — он взорвал себя. Израильская религиозная община в Австрии призвала еврейских граждан оставаться дома из-за провокации и избегать общественного транспорта и общественных мест.



В Министерстве внутренних дел заявили, что один человек погиб. Нападающий взорвал себя, но он мог иметь сообщников, которые, вероятно, скрываются.

Напомним, ранее мы сообщали, что нападения во Франции вспыхивают один за другим в различных городах Франции. Еще два инцидента произошли в Лионе и пригороде Парижа Сартрувиле. Во всех случаях нападающими оказывались представители мусульманского сообщества. В качестве оружия все террористы использовали нож.