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Ракурс
Теракт біля синагоги. Фото: Reuters

Теракт біля синагоги влаштували в Австрії — є загиблі (ФОТО)

2 лис 2020, 22:56
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Теракт біля синагоги влаштували невідомі у самому центрі Відня, столиці Австрії. У понеділок ввечері, 2 листопада, біля синагоги сталася стрілянина. Внаслідок інциденту поранення дістав поліцейський.

На місці стрілянини працюють правоохоронці. Про це повідомляє Reuters.

Злочинець, який здійснив постріли, зміг втекти. Його оголосили у розшук. Згодом він був знайдений мертвим — він підірвав себе. Ізраїльська релігійна громада в Австрії закликала єврейських громадян залишатися вдома через провокацію та уникати громадського транспорту та громадських місць.

Поліція на місці теракту. Фото: Reuters

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що одна людина загинула. Нападник підірвав себе, але він може мати спільників, які, імовірно, на втіках.


Поліція Австрії на місці теракту. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що напади у Франції спалахують один за один у різних містах Франції. Ще два інциденти сталися у Ліоні та передмісті Парижу Сартрувілі. У всіх випадках нападниками виявлялися представники мусульманської спільноти. У якості зброї усі терористи використовували ніж.

Джерело: Ракурс


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