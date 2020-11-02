Теракт біля синагоги. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n145952-terakt-bilya-synagogy-vlashtuvaly-v-avstriyi-ie-zagybli-foto.html

Ракурс

Теракт біля синагоги влаштували невідомі у самому центрі Відня, столиці Австрії. У понеділок ввечері, 2 листопада, біля синагоги сталася стрілянина. Внаслідок інциденту поранення дістав поліцейський.

На місці стрілянини працюють правоохоронці. Про це повідомляє Reuters.

Злочинець, який здійснив постріли, зміг втекти. Його оголосили у розшук. Згодом він був знайдений мертвим — він підірвав себе. Ізраїльська релігійна громада в Австрії закликала єврейських громадян залишатися вдома через провокацію та уникати громадського транспорту та громадських місць.





У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що одна людина загинула. Нападник підірвав себе, але він може мати спільників, які, імовірно, на втіках.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що напади у Франції спалахують один за один у різних містах Франції. Ще два інциденти сталися у Ліоні та передмісті Парижу Сартрувілі. У всіх випадках нападниками виявлялися представники мусульманської спільноти. У якості зброї усі терористи використовували ніж.