Володимир Зеленський. Фото: Еспресо

https://racurs.ua/ua/n145951-zelenskyy-gotovyy-pity-proty-medvedchuka-i-kolomoyskogo.html

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Володимир Зеленський, президент України, заявив про готовність відкрито звинуватити у рішенні Конституційного суду України (КСУ) олігарха Ігоря Коломойського та лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Він додав, що це можливо у тому випадку, якщо правоохоронці відшукають докази того, що олігарх та політик вплинули на суд з метою розірвати відносини України із Заходом. Про це президент заявив в ефірі програми «Свобода слова».

Зеленський заявив, що наразі не має права звинувачувати цих людей у цьому, адже для таких серйозних обвинувачень потрібні докази. Натомість якщо правоохоронці відшукають докази причетності вищезгаданих осіб до тиску на суддів КСУ, то Зеленський згоден визнати їх винуватцями цього рішення.

Президент додав, що правоохоронні органи вже розпочали розслідувати можливість втручання Коломойського та Медведчука у рішення КСУ про скасування е-декларування та відповідальності за невнесення даних до декларацій.

За словами очільника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, Коломойський та Медведчук могли переслідувати власні інтереси під час ухвалення цього рішення.

Медведчук хоче відірвати Україну від ЄС і США, щоб країни залишилась сам на сам із Росією, а Коломойський у такий спосіб хоче повернути собі ПриватБанк, — додав Шабунін.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський допустив ще один розпуск Верховної Ради, якщо депутати, і особливо «Слуги народу», відмовляться звільняти суддів Конституційного суду. Зеленський заявив, що нардепи потрапили до Ради виключно завдяки йому, а тому повинні розуміти свою відповідальність.