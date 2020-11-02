Володимир Зеленський. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n145950-zelenskyy-prygrozyv-radi-rozpuskom.html

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Володимир Зеленський, президент України, допустив ще один розпуск Верховної Ради, якщо депутати, і особливо «Слуги народу», відмовляться звільняти суддів Конституційного суду.

Зеленський заявив, що нардепи потрапили до Ради виключно завдяки йому, а тому повинні розуміти свою відповідальність. Про це він заявив у ефірі програми «Свобода слова».

За його словами, якщо «слуги» не проголосують за його законопроект, це викличе «політичний колапс» та реальний політичний конфлікт. Він додав, що якщо не зустріне підтримки у Верховній Раді, то готовий вийти із цієї ситуації шляхом розпуску парламенту.

Президент додав, що особисто він виступає за те, щоб нинішній склад Верховної Ради продовжив свою роботу, оскільки в Україні вистачає інших дестабілізуючих факторів — війни на Донбасі, падіння економіки та епідемії коронавірусу.

Також Зеленський зауважив, що влада більше не може чекати, і повинна зупинити рішення Конституційного суду у тому напрямку, у якому її ведуть судді.

А потім вже, коли ми це зробимо, коли стабілізується ця ситуація, а я вважаю, що навіть якщо не буде працювати Конституційний суд сьогодні в державі — це стабільність, — заявив Зеленський.



Він додав, що лише після припинення робити КСУ можна буде розпочати напрацьовувати антикорупційні зміни та запроваджувати їх через парламент, але зараз доречно «заморозити» діяльність Конституційного суду у тому складі суддів, у якому він зараз працює.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Слуга народу» згодна підтримати законопроект президента Володимира Зеленського «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» лише у тому випадку, якщо не будуть знайдені менш болючі рішення. Найменш «хворобливими рішеннями» вбачаються відставка глави КСУ та інших суддів, які приймали рішення, порушуючи закон, за власним бажанням.