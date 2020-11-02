Владимир Зеленский. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n145950-zelenskiy-prigrozil-rade-rospuskom.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, допустил еще один роспуск Верховной Рады, если депутаты, и особенно «Слуги народа», откажутся увольнять судей Конституционного суда.

Зеленский заявил, что нардепы попали в Раду исключительно благодаря ему, а потому должны понимать свою ответственность. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова».

По его словам, если «слуги» не проголосуют за его законопроект, это вызовет «политический коллапс» и реальный политический конфликт. Он добавил, что если не встретит поддержки в Верховной Раде, то готов выйти из этой ситуации путем роспуска парламента.

Президент добавил, что лично он выступает за то, чтобы нынешний состав Верховной Рады продолжил свою работу, поскольку в Украине хватает других дестабилизирующих факторов — войны на Донбассе, падения экономики и эпидемии коронавируса.

Также Зеленский отметил, что власть больше не может ждать, и должна остановить решение Конституционного суда в том направлении, в котором ее ведут судьи.

А потом уже, когда мы это сделаем, когда стабилизируется эта ситуация, а я считаю, что даже если не будет работать Конституционный суд сегодня в государстве — это стабильность, — заявил Зеленский.

Он добавил, что после прекращения работы КСУ можно будет начать нарабатывать антикоррупционные изменения и вводить их через парламент, но сейчас уместно «заморозить» деятельность Конституционного суда в том составе судей, в котором он работает.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Слуга народа» согласна поддержать законопроект президента Владимира Зеленского «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводства» только в том случае, если не будут найдены менее болезненные решения.

Наименее «болезненными решениями» считают отставку главы КСУ и других судей, которые принимали решения, нарушая закон, по собственному желанию.