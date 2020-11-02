Владимир Зеленский. Фото: Еспресо

https://racurs.ua/n145951-zelenskiy-gotov-poyti-protiv-medvedchuka-i-kolomoyskogo.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, заявил о готовности открыто обвинить в решении Конституционного суда Украины (КСУ) олигарха Игоря Коломойского и лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Он добавил, что это возможно в том случае, если правоохранители найдут доказательства того, что олигарх и политик повлияли на суд с целью разорвать отношения Украины с Западом. Об этом президент заявил в эфире программы «Свобода слова».

Зеленский заявил, что пока не имеет права обвинять этих людей в этом, ведь для таких серьезных обвинений нужны доказательства. В то же время если правоохранители найдут доказательства причастности вышеуказанных лиц к давлению на судей КСУ, то Зеленский согласен признать их виновниками этого решения.

Президент добавил, что правоохранительные органы уже начали расследовать возможность вмешательства Коломойского и Медведчука в решение КСУ об отмене е-декларирования и ответственности за невнесение данных в декларации.

По словам главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, Коломойский и Медведчук могли преследовать собственные интересы при принятии этого решения.

Медведчук хочет оторвать Украину от ЕС и США, чтобы страны осталась один на один с Россией, а Коломойский таким образом хочет вернуть себе ПриватБанк, — добавил Шабунин.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский допустил еще один роспуск Верховной Рады, если депутаты, и особенно «Слуги народа», откажутся увольнять судей Конституционного суда. Зеленский заявил, что нардепы попали в Раду исключительно благодаря ему, а потому должны понимать свою ответственность.