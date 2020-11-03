Ввечері 2 листопада у Відні сталася стрілянина, фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n145954-terakt-u-vidni-zabrav-jyttya-chotyroh-osib-video.html

Ракурс

Теракт у Відні стався ввечері 2 листопада.

Починаючи з 20.00 за місцевим часом стрілянину було зафіксовано у шести місцях столиці Австрії. Про це повідомляється на сторінці віденської поліції у Твіттері.

Терориста застрелили правоохоронці, у поліції не виключають, що озброєних гвинтівками нападників могло бути кілька.

В результаті теракту загинули щонайменше чотири людини — нападник та троє цивільних (дві жінки та чоловік).

15 осіб важко поранені, серед них — офіцер поліції Відня.

У МВС Австрії нападника вважають «ісламістським терористом», повідомляє агентство Reuters.

Вчора ввечері ми зазнали нападу принаймні одного ісламістського терориста, — заявив сьогодні, 3 листопада, міністр внутрішніх справ Австрії Карл Негаммер.

Для школярів міська влада визнала цю ситуацію поважною причиною, щоб, за бажанням, залишитися вдома 3 листопада. Також будуть закриті усі єврейські школи, синагоги, а також кошерні ресторани та інші пов’язані з єврейською громадою міста заклади.

У поліції зазначають, що вбитий терорист був озброєний пістолетами та автоматом. Спочатку вважалося, що на ньому також був жилет з вибухівкою, проте згодом виявилося, що це муляж.

Квартиру терориста вже обшукали правоохоронці.

Один з випадків стрілянини стався біля синагоги в центрі Відня. Лідер єврейської громади Оскар Дойч у Твіттері заявив, що наразі не відомо, чи була метою нападу саме синагога, оскільки на той момент вона вже була зачинена.

Керівництво інституцій Євросоюзу вже засудило цей теракт і висловило підтримку народу та уряду Австрії. Зокрема, очільник Європейської ради Шарль Мішель у Твіттері назвав події у Відні «боягузливим терактом, спрямованим проти людських життів та людських цінностей».

Також на теракт у Відні відреагував Еманнуель Макрон — президент Франції, котра також нещодавно зазнала нападів терористів.

Після Франції зазнала нападу дружня країна. Це наша Європа. Наші вороги повинні знати, з ким мають справу. Ми ні від чого не відмовимося, — наголосив Макрон.



Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Твіттері висловив співчуття постраждалим і слова підтримки Австрії.