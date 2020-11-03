Теракт у Відні забрав життя чотирьох осіб (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n145954-terakt-u-vidni-zabrav-jyttya-chotyroh-osib-video.htmlРакурс
Теракт у Відні стався ввечері 2 листопада.
Починаючи з 20.00 за місцевим часом стрілянину було зафіксовано у шести місцях столиці Австрії. Про це повідомляється на сторінці віденської поліції у Твіттері.
Терориста застрелили правоохоронці, у поліції не виключають, що озброєних гвинтівками нападників могло бути кілька.
В результаті теракту загинули щонайменше чотири людини — нападник та троє цивільних (дві жінки та чоловік).
15 осіб важко поранені, серед них — офіцер поліції Відня.
У МВС Австрії нападника вважають «ісламістським терористом», повідомляє агентство Reuters.
Вчора ввечері ми зазнали нападу принаймні одного ісламістського терориста, — заявив сьогодні, 3 листопада, міністр внутрішніх справ Австрії Карл Негаммер.
Для школярів міська влада визнала цю ситуацію поважною причиною, щоб, за бажанням, залишитися вдома 3 листопада. Також будуть закриті усі єврейські школи, синагоги, а також кошерні ресторани та інші пов’язані з єврейською громадою міста заклади.
У поліції зазначають, що вбитий терорист був озброєний пістолетами та автоматом. Спочатку вважалося, що на ньому також був жилет з вибухівкою, проте згодом виявилося, що це муляж.
Квартиру терориста вже обшукали правоохоронці.
Один з випадків стрілянини стався біля синагоги в центрі Відня. Лідер єврейської громади Оскар Дойч у Твіттері заявив, що наразі не відомо, чи була метою нападу саме синагога, оскільки на той момент вона вже була зачинена.
Керівництво інституцій Євросоюзу вже засудило цей теракт і висловило підтримку народу та уряду Австрії. Зокрема, очільник Європейської ради Шарль Мішель у Твіттері назвав події у Відні «боягузливим терактом, спрямованим проти людських життів та людських цінностей».
Також на теракт у Відні відреагував Еманнуель Макрон — президент Франції, котра також нещодавно зазнала нападів терористів.
Після Франції зазнала нападу дружня країна. Це наша Європа. Наші вороги повинні знати, з ким мають справу. Ми ні від чого не відмовимося, — наголосив Макрон.
Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Твіттері висловив співчуття постраждалим і слова підтримки Австрії.