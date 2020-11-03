Чи впливає погода на коронавірус, встановили учені

У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n145953-chy-vplyvaie-pogoda-na-koronavirus-vstanovyly-ucheni.html

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Температура та вологість не відіграють значної ролі у розповсюдженні коронавірусу Sars-CoV-2, котрий призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19. Незалежно від того — спекотно на вулиці чи холодно, передача COVID-19 від однієї людини до іншої майже повністю залежить від людської поведінки.

Такого висновку дійшли учені з Техаського університету (США) в результаті проведених досліджень, повідомляє прес-служба вишу.

Вплив погоди низький, а інші особливості, такі як мобільність, мають більший вплив, — наголошують дослідники. — Щодо відносного значення, погода є одним із останніх параметрів.

На початку пандемії коронавірусу були великі сподівання, що спекотні літні температури можуть зменшити її поширення.

Однак дослідження американських учених, яке охопило дані щодо коронавірусу, погоди та поведінки людей (шляхом відслідковування мобільних телефонів) у період з березня по липень, показує, що відносний вклад погоди у поширення COVID-19, у порівнянні з іншими факторами становив менше 3%.

Водночас внесок поїздок та проведення часу поза домом становив близько 34% та 26% відповідно. Наступними двома важливими факторами були кількість населення та щільність міської забудови — близько 23% та 13% відповідно.

Ми не маємо думати про цю проблему як про щось, обумовлене погодою та кліматом, — резюмують учені. — Ми повинні вживати особисті запобіжні заходи.

Нагадаємо, учені нещодавно виявили мутацію вірусу Sars-CoV-2, котра могла зробити його більш заразним.