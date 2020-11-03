Влияет ли погода на коронавирус, установили ученые

В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n145953-vliyaet-li-pogoda-na-koronavirus-ustanovili-uchenye.html

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Температура и влажность не играют значительной роли в распространении коронавируса Sars-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19. Независимо от того — жарко на улице или холодно, передача COVID-19 от одного человека к другому почти полностью зависит от поведения людей.

К такому выводу пришли ученые из Техасского университета (США) в результате проведенных исследований, сообщает пресс-служба вуза.

Влияние погоды низкое, а другие особенности, такие как мобильность, имеют большее влияние, — подчеркивают исследователи. — По относительным значениям погода является одним из последних параметров.

В начале пандемии коронавируса были большие надежды, что жаркие летние температуры могут уменьшить ее распространение.

Однако исследования американских ученых, которое охватило данные по коронавирусу, погоде и поведению людей (путем отслеживания мобильных телефонов) в период с марта по июль, показывает, что относительный вклад погоды в распространение COVID-19, в сравнении с другими факторами составлял менее 3%.

В то же время вклад поездок и проведения времени вне дома составил около 34% и 26% соответственно. Следующими двумя важными факторами были количество населения и плотность городской застройки — около 23% и 13% соответственно.

Мы не должны думать об этой проблеме как о чем-то, что обусловлено погодой и климатом, — резюмируют ученые. — Мы должны принимать личные меры предосторожности.

Напомним, ученые недавно обнаружили мутацию вируса Sars-CoV-2, которая могла сделать его более заразным.