В Ужгороді закінчилися місця у COVID-лікарнях

В Ужгороді вже немає місць у лікарнях. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n145937-v-ujgorodi-vje-nemaie-misc-u-likarnyah-dlya-hvoryh-covid-19.html

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В Ужгороді лікарні на 100% заповнені пацієнтами з коронавірусною хворобою COVID-19.

Через це тяжкохворих доводиться госпіталізувати до районних лікарень області. Про це йдеться в повідомленні Закарпатської ОДА в Facebook.

Згідно з розпорядженнями регіональної комісії, Ужгород мав розширити кількість ліжок для хворих на коронавірус до 50%, а наприкінці місяця міністр охорони здоров’я Максим Степанов розпорядився створити на базі Центральної міської клінічної лікарні COVID-19 госпіталь. Однак ці рішення не виконуються.

У суботу під час транспортування жителя Ужгорода до Виноградівської районної лікарні через невиділення додаткових ліжок у Ужгороді хворий, на жаль, помер. Закарпатська ОДА офіційно звертається до прокуратури області з вимогою провести розслідування в частині визначення відповідальних за смерть городянина, — йдеться в повідомленні.

Водночас, як свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, у Києві та ще семи областях лікарняні ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнені більш ніж на 70%. Загалом в країні заповнені 66,9% ліжок.

Найбільш завантажені лікарні у Полтавській (88,8%), Житомирській (83%), Івано-Франківській (76,8%), Рівненській (75,8%), Кіровоградській (74,5%), Сумській (72,2%) та Донецькій (70,3%) областях, а також у Києві (76%).

Найменша заповненість у Тернопільській області — 52,9% ліжок.

Нагадаємо, коронавірус в Україні вразив вже понад 400 тис. осіб, зокрема, 1 листопада, його виявили у 6 тис. 754 людей. Минулої доби внаслідок ускладнень від коронавірусу померли 69 хворих, одужали 2 тис. 327 людей.