Погода в Україні на 3 листопада. Фото: Istock

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Погода в Україні 3 листопада очікується прохолодна та хмарна, на заході та сході очікуються мінливі дощі. Температура повітря прогріється до +14°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть 9−14° вище нуля. Ночі цієї доби будуть прохолодними. Температура повітря складе 4−7° вище нуля. Вітер обіцяють північно-західний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 3 листопада буде переважно сонячною. Вночі повітря прогріється до 5−7° тепла, а вдень — 9−11° вище нуля.

Погода в Харкові у найближчу добу буде дощова та помірно прохолодна. Температура повітря вночі складе 5−7° тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 10−12° вище нуля.

Погодні умови в Одесі будуть по-осінньому прохолодними. Очікується мінлива хмарність. Температура повітря вночі складе 5−7° тепла, а вдень повітря прогріється до 10−12° вище нуля.

Погода у Львові завтра очікується дощова, вночі без заморозків. Температурні показники будуть такими: уночі 5 −7° тепла, а вдень — 12−14° вище нуля.

Погода в Карпатах 3 листопада буде мінливо хмарною, можливі рясні дощі. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 5−7° тепла, а вдень 10−12° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 3 листопада прогнозується спокійна. Можливі незначні магнітні збурення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прогноз погоди на листопад анонсували українські синоптики. В останній місяць осені варто очікувати значного похолодання — майже увесь місяць буде дощитиме, а сонце рідко виглядатиме з-за хмар.