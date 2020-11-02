Порошенко. Фото: EA Daily

https://racurs.ua/ua/n145936-do-rozsliduvannya-ofshoriv-poroshenka-dbr-zaluchyt-pidmogu.html

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Справи Петра Порошенка, п’ятого президента України, планують розслідувати завдяки міжнародній правовій допомозі з боку офшорних країн.

Слідчі Державного бюро розслідувань звернулися до Офісу Генпрокурора та подали запити до компетентних органів Британських Віргінських островів, Республіки Панама та Республіки Кіпр. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Виконуючий обов’язки директора ДБР Олексій Сухачов заявив, що слідчі бюро здійснюють досудове розслідування за фактом вчинення Порошенком у 2014 році умисних дій, спрямованих на відкриття компанії у Британських Віргінських Островах.

За даними досудового розслідування, відкриття фірми відбулося за допомогою кіпрської та панамської юридичних фірм, а відповідна компанія зареєстрована на Британських Віргінських Островах. При цьому, єдиним її бенефіціарним власником вказаний особисто Порошенко, а під час реєстрації був наданий його паспорт та вказана його київська адреса.

У реєстраційних документах зазначається, що компанія виконуватиме роль холдингового підприємства для українських та кіпрських структур кондитерської корпорації, власником якої є Порошенко, а джерелом доходів для неї мають бути доходи від комерційної діяльності.

У вказаних діях слідчі ДБР вбачають ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями 212 (ухилення від сплати податків, зборів), 209 (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у «Європейській солідарності» стверджують, що Петро Порошенко особисто не володіє жодними офшорними компаніями.

Так у партії відреагували на розслідування журналістів «Слідства.Інфо», у котрому йдеться, що чотири міжнародні банки повідомили Казначейству США про підозрілі транзакції пов’язаних із Петром Порошенком офшорних компаній.