Адвокати Порошенка нарахували 58 справ проти нього, фото — Буг

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Нарахували вже 58 справ проти Петра Порошенка, колишнього президента України.

Його адвокат Ілля Новіков на брифінгу в Києві 18 вересня заявив, що правоохоронні органи відкрили проти його підзахисного в цілому 58 кримінальних справ, але точної кількості не знають навіть захисники екс-глави держави.

Нас постійно запитують, яка цифра поточна зі списку Порошенка. Знову ж таки, ми не знаємо… ми не можемо бути впевнені, що там немає чогось, про що нам невідомо, але станом на зараз — це 58 кримінальних справ, — розповів Новіков.

Адвокат вважає, що відсутні ознаки того, що Державне бюро розслідувань намагається «змінювати напрямок своїх зусиль» і їм справи проти Порошенка «набагато цікавіші, ніж їхня нормальна робота».

Інший адвокат Порошенка, Ігор Головань зазначив, що частина названих проваджень спочатку закривалася через відсутність події злочину, але згодом Печерський райсуд Києва відкривав їх знову.

На початку вересня Головань заявляв про 15 нових проваджень, спрямованих проти Порошенка.