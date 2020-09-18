Що розповів Богдан про справу «вагнерівців» — версія ДБР

https://racurs.ua/ua/n144000-scho-rozpoviv-bogdan-pro-spravu-vagnerivciv-versiya-dbr.html

Ракурс

В рамках розслідування справи «вагнерівців» виконуючий обов’язки директора Держбюро розслідувань Олександр Соколов розповів про допит колишнього глави Офісу президента Андрія Богдана.

ДБР відкрило кримінальне провадження, про яке донедавна ніхто не знав. Коли ж екс-глава офісу Зеленського заявив інформацію за конкретними фактами, ми вважали, що далі мовчати немає сенсу. Ми розраховували, що він зможе розповісти щось нове, надати якісь документи, — заявив Соколов в інтерв’ю «Цензор.НЕТ».

Він зазначив, що кримінальне провадження було відкрито після появи інформації про зрив спецоперації спецслужб України щодо «вагнерівців» у ЗМІ. Першим на своїй сторінці в Фейсбуці про це написав журналіст Юрій Бутусов. Потім з’явився коментар Андрія Богдана і Держбюро викликало його на допит.

Усі заявляють, що ця спецоперація готувалася і реалізовувалася близько року… У період свого перебування на Банковій він міг володіти якоюсь інформацією… Якщо коротко, Богдан заявив, що йому все відомо із засобів масової інформації, решта — його висновки з урахуванням життєвого досвіду і юридичної освіти, — зазначив Соколов.



В. о. глави ДБР також повідомив, Богдан не надав будь-яких документів щодо зриву спецоперації проти російських бойовиків.

Нагадаємо, наприкінці липня під Мінськом затримали групу з кількох десятків російських найманців. 14 серпня Білорусь передала їх Росії. Згодом у ЗМІ з’явилася інформація, що українські спецслужби понад рік розробляли спецоперацію із заманювання цих росіян, щоб надалі доставити їх до України, де вони мали б постати перед судом за свої злочини. Журналіст Бутусов звинуватив Офіс президента у зриві спецоперації та державній зраді, оскільки у Володимира Зеленського нібито вирішили зірвати операцію, щоб не псувати відносини з Росією.