Что рассказал Богдан о деле «вагнеровцев» — версия ГБР

https://racurs.ua/n144000-chto-rasskazal-bogdan-o-dele-vagnerovcev-versiya-gbr.html

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В рамках расследования дела «вагнеровцов» исполняющий обязанности директора Госбюро расследований Александр Соколов рассказал о допросе бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана.

ГБР открыло уголовное производство, о котором до недавнего времени никто не знал. Когда же бывший глава офиса Зеленского заявил информацию по конкретным фактам, мы посчитали, что хранить молчание уже не имеет смысла. Мы рассчитывали, что он сможет рассказать что-то новое, предоставить какие-то документы, — заявил Соколов в интервью «Цензор.НЕТ».

Он отметил, что уголовное производство было открыто после появления информации о срыве спецоперации спецслужб Украины по поводу «вагнеровцев» в СМИ. Первым на своей странице в Фейсбуке об этом написал журналист Юрий Бутусов. Затем появился комментарий Андрея Богдана и Госбюро вызвало его на допрос.

Все заявляют, что эта спецоперация готовилась и реализовывалась около года… В период своего пребывания на Банковой он мог владеть какой-то информацией… Если вкратце, Богдан заявил, что ему все известно из средств массовой информации, остальное — это его выводы с учетом жизненного опыта и юридического образования, — отметил Соколов.



И. о. главы ГБР также сообщил, Богдан не предоставил каких-либо документов по срыву спецоперации против российских боевиков.

Напомним, в конце июля под Минском была задержана группа из нескольких десятков российских наемников. 14 августа Беларусь передала их России. Впоследствии в СМИ появилась информация, что украинские спецслужбы более года разрабатывали спецоперацию по заманиванию этих россиян, чтобы в дальнейшем доставить их в Украину, где они должны предстать перед судом за свои преступления. Журналист Бутусов обвинил Офис президента в срыве спецоперации и государственной измене, поскольку у Владимира Зеленского якобы решили сорвать операцию, чтобы не портить отношения с Россией.